Welthandelsorganisation : Ngozi Okonjo-Iweala setzt sich im Rennen um WTO-Führung durch

Die WTO befindet sich in einer schweren Krise. Nach der Abwahl von US-Präsident Trump herrscht zumindest in der Führungsfrage Klarheit.

Dürfte die erste Frau an der Spitze der Welthandelsorganisation werden: Ngozi Okonjo-Iweala.

Nach dem Regierungswechsel in den USA hat sich die auf internationalem Parkett erfahrene Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala im Rennen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) durchgesetzt. Die letzte noch verbliebene Kandidatin, die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung Hee, zog ihre Bewerbung zurück und die Regierung von US-Präsident Joe Biden stellte sich am Freitag hinter Okonjo-Iweala. Die Personalie scheint damit so gut wie besiegelt, denn zuletzt hatte nur die frühere US-Regierung unter Präsident Donald Trump den Sieg der Nigerianerin verhindert.