Eine grosse Delle : NHL-Champ Tampa Bay macht den Stanley Cup bei der Meisterfeier kaputt

Es hat Tradition, dass die NHL-Meistertrophäe bei den Feierlichkeiten stets mit dabei ist. Doch die Lightning feierten wohl etwas zu heftig, der Pokal trug eine Riesendelle davon.

So trug der Stanley Cup eine riesige Delle davon.

Die Tampa Bay Lightning haben die NHL-Meistertrophäe, den Stanley Cup, demoliert. Das bestätigte ein Sprecher der NHL der DPA am Montagabend. Details zum Vorfall gab es zunächst keine. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, dass die Trophäe für die Meisterschaft in der besten Eishockey-Liga der Welt eine massive Delle hat.