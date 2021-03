Der Torhüter der «Canes» ist einer der Besten seines Faches in der NHL.

Der Tscheche ist einer der besten Torhüter der NHL und Teamkollege von Nino Niederreiter bei den Carolina Hurricanes. Bis jetzt kommt er auf 267 Spiele und weist eine Fangquote von 91,1 Prozent aus. In der NHL stehen die «Canes» auf dem zweiten Platz der Central Division und sind auf Playoff-Kurs. Die Saison hat mit drei Monaten Verspätung angefangen, verschuldet durch die Corona-Pandemie. Alle 31 Teams sollen dabei bis zum 8. Mai in der regulären Saison 56 Partien bestreiten, jedoch ausschliesslich innerhalb ihrer jeweiligen Division, um unnötiges Reisen zu verhindern. Die NHL ist in vier verschiedene Divisions unterteilt, die Central, East, West und North-Division.