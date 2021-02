Über eine Rückkehr ist spekuliert worden. Doch aus dieser wird nun nichts. Der Schweizer Verteidiger Mirco Müller setzt seine Karriere in Schweden bei Leksands IF fort.

1 / 3 Müller spielte bis zum Ende der letzten Saison für die die New Jersey Devils. Foto: Imago Nun wechselt er nach Schweden. Foto: Imago Der Wechsel überrascht ein wenig. Zuletzt ist auch über eine Rückkehr in die Schweiz spekuliert worden. Foto: Imago

Darum gehts Mirco Müller hat einen neuen Eishockey-Club gefunden.

So wechselt der langjährige Schweizer NHL-Spieler nach Schweden zu Leksands IF.

Er freut sich auf die neue Aufgabe und meint: «Ich weiss noch nicht viel über das Dorf selbst, habe aber gehört, dass es eine ruhige kleine Gemeinde ist, in der sich die Leute sehr für die Mannschaft und das Hockey interessieren.»

Der Schweizer NHL-Verteidiger Mirco Müller hat einen neuen Eishockey-Club gefunden. So wechselt der 25-jährige Winterthurer zu Leksands IF, dem aktuellen Tabellensiebten der schwedischen Meisterschaft. Bis zum Ende der letzten Saison war Müller Teamkollege des Schweizers NHL-Stars Nico Hischier bei den New Jersey Devils. Als er beim Hischier-Club jedoch keinen Vertrag mehr erhielt, stand Müller plötzlich ohne Vertrag da.

Die Gerüchteküche brodelte in der Folge. Es wurde gar über eine mögliche Rückkehr in die Schweiz spekuliert. Dazu kommt es jetzt jedoch nicht. Müllers nächste Station heisst, wie gesagt, Schweden.

«Müller ist ein starker Skater»

«Ich freue mich sehr auf Leksand! Ich weiss noch nicht viel über das Dorf selbst, habe aber gehört, dass es eine ruhige kleine Gemeinde ist, in der sich die Leute sehr für die Mannschaft und das Hockey interessieren. Ich hoffe, dass ich durch mein Spiel dem Team helfen kann, so viele Siege wie möglich zu erringen und in den Playoffs erfolgreich zu sein», meint der 25-Jährige. Und der Leksands-GM sagt: «Mirco Müller ist ein starker Skater, der sich gut auf dem Eis bewegt. Er geht vorsichtig mit dem Puck um und hat eine gute Grösse, und er wird uns nützlich sein.»