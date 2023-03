NHL-Star Timo Meier von den New Jersey Devils gewinnt einen Preis

Consulate General of Switzerland in New York

13 Spiele hat Timo Meier bisher für seinen neuen NHL-Club absolviert: Für die New Jersey Devils markierte der 26-jährige Appenzeller dabei vier Tore und zwei Assists. Erst gerade Ende Februar war Meier innerhalb der NHL von den San Jose Sharks an der Westküste an die Ostküste getradet worden. Bei den Devils traf er auf drei weitere Schweizer Spieler: Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid.

Genau diese vier Akteure, man nennt sie in Jersey auch Swiss Fantastic 4, wurden am Dienstag in New York ausgezeichnet – «für ihre beeindruckende Leistung in der NHL und die erfolgreiche Saison», wie die Schweizer Botschaft in einer Mitteilung schreibt. Das Schweizer Konsulat in New York überreichte den Spielern einen Preis, den sogenannten NYC Swiss Impact Award 2023. Der Schweizer Botschafter Niculin Jäger stattete die Spieler in einer kleinen Zeremonie mit dem Preis aus, anwesend waren nur drei Akteure, da Goalie Schmid im Einsatz stand.