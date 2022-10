Top-Spiel in der Schweiz : NHL-Star Roman Josi wird bei Bern-Rückkehr sogar vom Bundesrat beschenkt

Die Nashville Predators weilen seit Freitag in der Schweiz, wo das NHL-Team um Captain Roman Josi (32) und Nino Niederreiter (30) am Montag beim SC Bern ein Vorbereitungsspiel bestreiten wird (20 Uhr). «Das ist schon etwas ganz Spezielles, hierher zurückzukommen», sagte Josi am Sonntag gegenüber «NHL.com». Er freue sich extrem, vor Familie, Freunden und all den Fans zu spielen.