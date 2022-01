Eintrag in die Geschichtsbücher : NHL-Sensation – Schweizer Timo Meier schiesst gleich fünf Tore in einem Spiel

Dass der Schweizer Timo Meier gut in Form ist, weiss man. Dass er für die San José Sharks gleich fünf Mal einnetzt, ist dennoch eine Sensation.

Wahnsinn: Timo Meier zeigt sich in der NHL in einer sensationellen Verfassung.

Drei Tore nach dem ersten Drittel, zwei weitere im zweiten: Timo Meier spielte sich mit den San José Sharks gegen die Los Angeles Kings in einen absoluten Rausch. 6:1 führen die Sharks im Schlussabschnitt, am Ende siegen sie 6:2. Die NHL twittert: «Das ist keine Übung, Timo Meier hat fünf Tore!». Begleitet mit Leuchtsirenen-Emoji.

In der Statistik-verrückten USA wird bereits während des Schlussdrittels wild mit Rekorden um sich geworfen. So viel steht fest: Der 25-jährige Ostschweizer ist der erste Spieler seines Franchises überhaupt, dem fünf Tore in einem Spiel gelingen. Dies, obwohl die 1990 ins Leben gerufenen Sharks legendäre Spieler wie Patrick Marleau, Evander Kane oder auch Owen Nolan in ihren Reihen hatten.



Sie alle haben es «nur» auf einen Bestwert von vier Goals in einem Spiel gebracht. Der NHL-weite Rekord für die meisten Tore in einem Spiel liegt bei sieben, aufgestellt durch einen gewissen Joe Malone im Jahre 1920 – für die längst inexistenten Quebec Bulldogs.