Playoff-Final Spiel 6: Letztes Spiel im Hallenstadion – kürt sich der ZSC zum Meister?

Vor der letzten Partie im Hallenstadion meldet sich auch ein ehemaliger Spieler zu Wort. Der NHL-Star Auston Matthews, der in der Saison 2015/16 für die Zürcher spielte, sprach in einem kurzen Video aus Übersee. Der US-Amerikaner hat eine enorm starke Regular Season hinter sich. Der 24-Jährige hat 60 Treffer für die Toronto Maple Leafs erzielt und ist damit der beste Tore-Sammler in der besten Liga der Welt.