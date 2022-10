NHL-Stars zu Gast : Doppelpack und Assist – 17’000 Fans feiern Josi-Festspiele in Bern

In einer ausverkauften Postfinance Arena waren am Montagabend die NHL-Stars von den Nashville Predators zu Gast – inklusive den Schweizern Roman Josi und Nino Niederreiter.

Captain und Schweizer NHL-Superstar Roman Josi war am Montagabend mit seinen Nashville Predators zu Gast in Bern.



«Josiiiiii!», schrien die über 17’000 Fans in der ausverkauften PostFinance Arena am Montagabend als der Schweizer NHL-Superstar und Lokalmatador Roman Josi in Bern vorgestellt wurde. Für ein Freundschaftsspiel war der Captain der Nashville Predators mit seinem Team in der Schweiz zu Gast und traf auf den SC Bern. Die Teams zeigten hochstehendes Eishockey, allerdings nur mit minimalem Körperkontakt. Es war schnell klar: Auf dem Eis galt ein Friedenspakt. Die Predators wollten auf keinen Fall, dass sich ihre Stars in der Vorbereitung auf die Saison verletzen.