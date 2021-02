Seit dem 1. Februar kurven in Bern die mietbaren E-Scooter von Voi und Tier durch die Strassen – Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 20 Minuten hat die Community nach ihren Erfahrungen gefragt. Die Antworten fielen unterschiedlich aus: Lazlo (15) findet die Scooter «nice aber teuer». Für ihn und seine Freunde sei es zu kostenspielig, um es als Gefährt von A nach B zu nutzen: «Aber wir leisten uns den Tagespass für 5 Franken bei Voi. So können wir den Scooter immer für 45 Minuten ohne Zusatzkosten nutzen. Es ist aber mehr ein Wochenend-Fun-Ding.» Eine 20-Minuten-Leser schreibt über Social Media: «Ich finde die Trottis super. Man kann mit ihnen sogar problemlos steile Hügel hinauf fahren.» Bei den aktuellen Temperaturen bräuchte es jedoch dringen ein paar Handschuhe. News-Scout H. W. (30) findet die Scooter zu teuer: «Ich habe 3 Franken für eine Strecke von 750 Metern bezahlt. Die Fahrzeit betrug fünf Minuten, das finde ich zu viel.» Und eine Leserin meint: «Ich habe noch keines benutzt, aber es stört mich, wie sie überall rumstehen. Viele sind, gelinde gesagt, unpraktisch geparkt.»

Die Stadt Bern ist zufrieden, wie das Mikromobilitäts-Projekt angelaufen ist: «Der Start lief geordnet und die E-Trottinette scheinen trotz tiefer Temperaturen in der Bevölkerung auf Interesse zu stossen», sagt der städtische Verkehrsplaner Karl Vogel. Die beiden Anbieter hatten im Vorfeld strenge Auflagen von der Stadt erhalten. So mussten Sperrzonen und Flottengrösse strikt eingehalten werden. Zudem gelten Vorgaben bezüglich Ordnung abgestellter Fahrzeuge. Dazu Vogel: «Auf einzelne Meldungen, zum Beispiel zu störend abgestellten Fahrzeugen, haben die Betreiber umgehend reagiert.»

Hohe Helmnutzungsrate in Bern

Auch die beiden Anbieter, die mit je 125 Fahrzeugen in Bern vertreten sind, zeigen sich zufrieden mit dem Start und geben an, äusserst positive Rückmeldungen zu bekommen. Claus Unterkircher vom schwedischen Unternehmen Voi spricht angesichts des Wetters von einer «überraschend» hohen Nachfrage in Bern. Täglich würden sich neue Nutzer registrieren: «Seit unserem Start wurden zirka 3000 Fahrten auf unseren E-Scootern unternommen.» Zwei bis drei Fahrten würde der durchschnittliche Benutzer täglich buchen. Besonders beliebt seien zudem die Tages- und Monatsabos.

Auch bei Tier in Berlin zeigt man sich erfreut: «Mit deutlich über 300 Fahrten an einem einzigem Februartag hat das neue Transportmittel einen guten Einstand gefeiert», so Sprecher Daniel Fuchs-Bauer. Der Zustrom an interessierten Neukunden sei hoch. Ebenso das Sicherheitsbedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer: «Bern gehört schon jetzt zu den Städten mit der höchsten Helmnutzungsrate.»