Bundesrat lässt Fahrschüler wieder auf die Strasse

Nicht alle Fahrlehrer sind glücklich, dass sie wieder Stunden geben dürfen

Ab 11. Mai dürfen auch Fahrlehrer unter massiven Schutzmassnahmen wieder mit ihren Schülern ins Auto steigen. Weil sie den Abstand von zwei Metern nicht einhalten können, müssen sie unter anderem Hygienemasken tragen. Dennoch gibt es Fahrlehrer, die mit einem mulmigen Gefühl ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Der Bundesrat hat am 29. April grünes Licht gegeben, dass Fahrschüler ab Montag , 11. Mai , wieder bei ihren Fahrlehrern Platz nehmen dürfen. Damit alles reibungslos abläuft, hat der Schweizerische Fahrlehrerverband (SFV) ein Schutzkonzept erarbeitet: Es sieht unter anderem vor, dass Fahrschülern eine Hygienemaske abgegeben wird, die vor dem Besteigen des Autos angezogen werden muss. Davor müssen Fahrlehrer und Schüler ihre Hände desinfizieren , und d ie Führersitze müssen mit einem Einweg s itzschoner oder einem abwaschbaren Überzug ausgestattet sein, wie sie etwa in Autowerkstätten benutzt werden. Dies sind nur einige d er Massnahmen, welche die Fahrlehrer einhalten müssen.

«Das Sicherheitskonzept ist für mich eine Alibiübung»

Trotzdem gibt es Fahrlehrer, die sich um ihre Sicherheit und jene ihrer Schüler sorgen: «Ich fühle mich als Fahrlehrer wie ein Versuchskaninchen. Das Sicherheitskonzept ist für mich eine Alibi ü bung», sagt ein Fahrlehrer aus Luzern, der anonym bleiben will. Trotzdem wird er von Fahrschülern, die sich auf ihre Stunden freuen, derzeit mit vielen Anfragen kontaktiert. Weil er wie seine Berufskollegen auf die Einnahmen angewiesen sei, werde er am nächsten Montag trotz seiner Angst seine Arbeit wieder aufnehmen. Auch ein anderer Fahrlehrer* aus Luzern steht der Lockerung per kommenden Montag kritisch gegenüber: «Auch ich gehe mit einem mulmigen Gefühl wieder zur Arbeit. Ich denke, das Risiko ist gross, mit dem Virus infiziert zu werden.» Noch gefährlicher sei es für Risikopatienten in seinem Beruf.