«Du weisst es doch besser» - Nicht alle feiern Justin Biebers neue Dreadlocks

In mehreren Post zeigte sich der 27-Jährige in den vergangenen Tagen mit zu Dreadlocks gezwirbelten Haaren.

Bereits 2016 hat Justin kurzzeitig Dreadlocks getragen. Schon damals wurde er deshalb, wie aktuell auch wieder, der kulturellen Aneignung beschuldigt: Viele seiner Follower und Followerinnen schreiben, dass er einen Hairstyle trage, der den People of Color «gehöre». Konkret geht es beim Vorwurf darum, dass in den USA People of Color seit jeher für ihre Menschen- und Bürgerrechte kämpften und die Weissen alles «Gute», etwa die Musik, den Tanz oder die Mode der afroamerikanischen Kultur, selbstverständlich übernommen hätten. Noch heute erfahren Menschen mit Braids, Cornrows, Dreadlocks oder Afros in den USA Rassismus aufgrund ihrer Haare.