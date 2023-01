Luzern: So reagieren die Gemeinden mit den höchsten Strafen

«Dass wir im ganzen Kanton den höchsten Betrag bezahlen müssen, hat uns überrascht»

Es gehe nicht um einen Mangel an Solidarität, sondern um einen echten Mangel an Wohnraum in den Gemeinden. «Aktuell mietet der Kanton in Malters zwölf Wohnungen und den alten Kindergarten an. Es gibt keine günstigen Wohnungen in Malters, die längere Zeit freistehen», so Spescha. Malters hat noch nicht entschieden, ob Beschwerde bei der DAF eingereicht wird.