Droht eine Akademisierung? - Nicht alle sind Fan vom «Bachelor für Bäcker»

Bisher haben Schweizer Berufsleute auf dem Arbeitsmarkt Nachteile, weil das Wort «Bachelor» nicht in ihrem Titel vorkommt.

So sollen Absolventen einer Höheren Berufsausbildung nicht mehr diskriminiert werden.

Das will ein Berner SP-Nationalrat ändern, er hat eine Motion eingereicht und auch das Staatssekretariat für Bildung arbeitet an einem Bericht.

Im Ausland dürfen sich Absolventen einer Höheren Berufsbildung oft mit dem Titel «Bachelor Professional» schmücken – in der Schweiz nicht.

Wer in der Schweiz eine Berufsprüfung ablegt oder eine Höhere Fachschule besucht, erhält ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder darf sich etwa «dipl. Techniker HF Holzbau» nennen. Anders ist dies im Ausland, wo nicht Studierte sich «Bachelor Professional» oder «Master Professional» nennen dürfen. Das sorgt für Ungleichheit, oft erhalten Ausländer mit den Begriffen Bachelor oder Master im Titel eher Jobs und mehr Lohn als Schweizerinnen und Schweizer – selbst wenn diese besser ausgebildet sind.

Der Berner SP-Nationalrat Matthias Aebischer will diese Begriffe nun auch in der Schweiz einführen und hat dazu eine Motion lanciert. Es ist bereits der zweite Vorstoss, nachdem die erste Motion 2012 im Ständerat klar abgelehnt wurde. Auch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) lässt durchblicken, dass die Schweiz kaum mehr um diese Begriffe herumkommen wird.

Zweite Motion soll erfolgreich sein

Aebischer ist überzeugt, dass seine neue Motion bessere Chancen haben wird als 2012. SVP-Ständerat Hannes Germann präsidiert die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S). 2012 hatte er sich im Ständerat bei der Abstimmung enthalten. Er warnt vor einer «Akademisierung» der Berufsabschlüsse: «Es bringt nichts, wenn wie in Italien 80 Prozent einen ‹Bachelor› haben, 60 Prozent davon aber kaum einen Wert haben.»

«Höchste Zeit, dass die Schweiz umstellt»

Für Urs Gassmann, Geschäftsführer von ODEC, dem Dachverband der Absolventen einer Höheren Fachschule, ist klar: «In Zukunft werden wir international auch bei Höheren Berufsausbildungen nur noch in den Kategorien Bachelor, Master und PhD sprechen.» Für ihn sei es höchste Zeit, dass auch die Schweiz diese Umstellung vornehme.

«Abschlüsse oft zu wenig bekannt»

Serge Frech ist Geschäftsführer des Verbands ICT-Berufsbildung Schweiz, der zuständig ist für sämtliche eidgenössischen Berufsabschlüsse in der Informatik und Mediamatik. «Eine Schwierigkeit ist, dass gerade in hochtechnologisierten Berufen die praxisnahen Abschlüsse der höheren Berufsbildung in den Managements oft zu wenig bekannt sind», sagt er.