Tag der guten Tat: Claudia ist als Freiwillige im Einsatz

20 Einsätze pro Jahr : «Nicht alle verstehen, dass ich so oft als Freiwillige arbeite»

Darum gehts Am 6. Mai findet der «Tag der guten Tat» statt.

20 Minuten suchte dafür Menschen, die mit ihren guten Taten andere inspirieren möchten.

Eine dieser Personen ist Claudia.

Als freiwillige Helferin steht sie an Grossanlässen im Einsatz.

Claudias Engagement entstand aus einer Not heraus: «Ich war frisch geschieden und alleinerziehend mit vier Kindern. Das Geld war knapp und Events wie Konzerte lagen nicht drin.» So kam ihr die Idee, als Freiwillige bei einem Anlass zu helfen. «Mein erster Einsatz war an einem Konzert. Lohn gab es keinen, aber ich erhielt ein Eintrittsticket.» Ab da habe es sie gepackt. Gleichzeitig weiss die ehemalige Mitarbeiterin einer Sportmarketingfirma aus eigener Erfahrung, wie viel es braucht, um einen Event auf die Beine zu stellen.

Claudia begann sich zu informieren, an welchen Anlässen Freiwillige gesucht werden. «Zum einen machte ich mich selber schlau, wo ich Anlässe finde. Zum anderen besteht auch eine Community: Andere Freiwillige erzählen von Events, an denen sie geholfen haben.» So erfuhr die leidenschaftliche Badmintonspielerin, dass sie sich mit einer kurzen Weiterbildung als Linienrichterin im Badminton ausbilden lassen kann. «Ab da machte ich auch Einsätze im Ausland. Im März war ich zum Beispiel eine Woche in Birmingham.»

Emotionen hautnah erleben

Was Claudia an den Freiwilligeneinsätzen schätzt, ist das Community-Gefühl: «In der Arbeitswelt gibt es Machtkämpfe, Projekte werden in die Länge gezogen. Bei einem Event geht das nicht, der findet statt und alle arbeiten gemeinsam darauf hin, dass das klappt.»

Claudia war schon an Schweizer-, Europa- und Weltmeisterschaften verschiedener Sportarten im Einsatz. Für die Leichtathletik-EM in Zürich nahm sie sich zehn Tage frei. «Es gab einige Menschen, die das nicht verstehen konnten. Aber das Gefühl, wenn man die Emotionen direkt neben den Sportlern erlebt und gleichzeitig weiss, dass so ein Event ohne Freiwillige nicht möglich wäre, das Gefühl ist unbezahlbar.»

Ein Grossanlass fehlt noch

Ein Grossanlass fehlt Claudia noch: «Ich wäre unglaublich gerne als Freiwillige an den Olympischen Spielen dabei.» Bei den Spielen in Rio und Tokio habe es aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. «Darum hoffe ich sehr, dass ich 2024 nach Paris reisen kann. Ein Traum ginge damit für mich in Erfüllung.»



