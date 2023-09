4 ungewöhnliche Hotels auf der ganzen Welt

In einem Unterwasser-Zimmer oder in einer Glasbox mitten in der Lobby schlafen? Ganz normal in diesen vier Hotels der etwas anderen Art.

Was auf den ersten Blick wie eine optische Täuschung aussieht, ist in Wirklichkeit ein Hotel nahe Amsterdam.

Egal, ob für die nächste Ferienplanung oder einfach als etwas Reise-Inspiration: Wir stellen vier Hotels auf Sansibar, Ibiza, in Vietnam sowie Amsterdam vor, die dich zum Staunen und Träumen bringen.

1. Manta Resort auf Pemba Island, Sansibar

Das Manta Resort liegt auf Pemba, der kleinen Schwesterinsel von Sansibar, und ist mit seinen Strandvillen eine wahre Oase. Das besondere Highlight des Hotels versteckt sich jedoch unter der Meeresoberfläche: das Unterwasserzimmer. Die schwimmende Konstruktion ist im Meeresboden verankert und verfügt über drei Etagen. Im obersten Stock befindet sich eine Terrasse, in der Mitte eine Lounge sowie das Badezimmer und unter Wasser das Schlafzimmer, wo bunte Fischschwärme direkt vor deinem Fenster vorbeiziehen. Nicht schlecht, oder?

Das Unterwasser-Zimmer aus der Vogelperspektive. themantaresort.com Die Panoramafenster ermöglichen einen ungestörten Blick auf die vielfältige Unterwasserwelt Sansibars. themantaresort.com Vor dem Schlafzimmer eine Runde tauchen gehen – im Manta Resort auf Pemba Island kein Problem. themantaresort.com

Das etwas andere Hotelzimmer hat jedoch seinen Preis und kann erst ab einem Mindestaufenthalt von drei Nächten gebucht werden. Die Preise bewegen sich dabei zwischen 1550 und 1930 Franken – pro Nacht sowie für zwei Personen.

2. Hằng Nga Crazy House Hotel, Vietnam

Das Hằng Nga Crazy House Hotel ist in der Tat sehr crazy: Verschlungene Gänge, knallige Farben und verrückte Tierstatuen sind nur einige der sehr speziellen Dinge des Hotels, welches so aussieht, als sei es geschmolzen und in seiner Form erstarrt. Hinter dem ungewöhnlichen Baustil, welcher sich unmöglich zuordnen lässt und an «Alice im Wunderland» erinnert, steckt die Architektin Dang Viet Nga.

Alice im Wunderland oder Realität? Willkommen im Hằng Nga Crazy House Hotel in Vietnam. crazyhouse.vn Die Message des «Paradise Gardens»: Sei weise und lieb. crazyhouse.vn So sieht es im Inneren des Termiten-Zimmers aus. crazyhouse.vn

Mit dem Hotel wollte sie ein Gebäude erschaffen, welches es noch nie in dergleichen Form gegeben hat und sich ständig weiterentwickelt. Ausserdem versinnbildlicht sie damit die Zerstörung der Natur und ruft dazu auf, sich wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Eine Nacht ist ab 40 Franken buchbar. Dir ist das Hotelzimmer zu crazy? Dann hast du auch die Möglichkeit, das Hotel, welches zugleich auch eine Kunstgalerie ist, einfach so zu besuchen. Der Eintritt kostet umgerechnet circa 2.50 Franken.

3. Paradiso Art Hotel, Ibiza

Das nächste Hotelzimmer namens Zero Suite ist für alle, die liebend gern im Mittelpunkt stehen: Es ist durchsichtig und befindet sich in der Lobby des Paradiso Art Hotels auf Ibiza. In der gläsernen Box befindet sich ein vollausgestattetes Doppelzimmer, einzig das Badezimmer ist geschützt von fremden Blicken. Wer in die Zero Suite eincheckt, gibt zugleich sein Einverständnis gefilmt und fotografiert zu werden, denn der Aufenthalt wird bei anderen Gästen nicht unbemerkt bleiben.

Privatsphäre suchst du in der Zero Lounge vergeblich. theconcepthotels.com Ziemlich instagrammable: Das Paradiso Art Hotel in San Antonio auf Ibiza. theconcepthotels.com Sollte es dir in der Zero Suite langweilig werden, kannst du dich auch einfach im hoteleigenen Tattoo-Studio verschönern lassen. theconcepthotels.com

Immerhin: Die Übernachtung ist gratis und das Zimmer kann auch für Events aller Art genutzt werden. Von der Podcast-Aufnahme, zur Kunstausstellung bis zum DJ-Set – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Auch sonst ist der Rest des Hotels nicht gerade alltäglich und umfasst eine Kunstgalerie, ein Nagel- sowie Tattoostudio.

4. Inntel Hotels Amsterdam Zaandam

Ein Haus auf einem Haus auf einem Haus? So zumindest lässt sich das Aussehen des Inntel Hotels Amsterdam Zaandam am besten beschreiben. Die Fassade des 4-Sterne-Hotels besteht aus scheinbar gestapelten traditionellen Häusern, welche typisch für das Zaangebiet sind. Im Innern des Hotels geht es dann jedoch schlichter zu und her. Zimmer gibt es ab 95 Franken pro Nacht zu buchen.

Die Zimmer im Inneren des Hotels nahe Amsterdam sind schlicht, elegant und minimalistisch gehalten … inntelhotelsamsterdamzaandam.nl … doch von aussen wirkt es beinahe wie eine optische Täuschung. inntelhotelsamsterdamzaandam.nl

Die Lage eignet sich zudem für alle, die nicht direkt im überfüllten Amsterdam übernachten wollen. Denn der Bahnhof der Stadt Zaandam befindet sich nur zwölf Fahrminuten von Amsterdam entfernt.