FC Basel: Sportchef Vogel spricht nach Out über Transfers

1 / 5 Sportchef Heiko Vogel und Trainer Timo Schultz sind gefordert. Marc Schumacher/freshfocus Der FC Basel unterliegt in der zweiten Quali-Runde Tobol Kostanay trotz eines 2:1-Auswärtssiegs. Luca Cavegn/FC Basel/freshfocus Das Hinspiel zu Hause hatte der FCB gegen die Kasachen mit 1:3 verloren. Luca Cavegn/FC Basel/freshfocus

Darum gehts Der FC Basel verpasst die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League.

Am Tag danach ordnet Trainer Timo Schultz das Ausscheiden gegen Tobol Kostanay ein.

Sportchef Heiko Vogel spricht über die weiteren Transferpläne des FCB.

Er könne im Flugzeug grundsätzlich schlecht schlafen, erklärte FCB-Trainer Timo Schultz am Tag nach dem blamablen Ausscheiden in der Conference League bei Tobol Kostanay. Was seine Mannschaft in den insgesamt 180 Minuten gegen den kasachischen Vertreter gezeigt hatte, dürfte zusätzlich nicht zur Erholung auf der Rückreise in die Schweiz beigetragen haben.

Hauptverantwortlich für das überraschende Zweitrunden-Aus macht Schultz das Hinspiel (1:3) zu Hause in Basel. «Wir hatten lange vieles unter Kontrolle. Dann geht in einer Viertelstunde so viel schief, wie ich es noch nie in meiner Trainerkarriere erlebt habe. Diese Hypothek hat uns am Ende das Weiterkommen gekostet», so der 45-Jährige. «Unser Anspruch muss es sein, dass wir einen solchen Gegner ganz klar schlagen. Dementsprechend herrscht eine grosse Enttäuschung.»

Schultz sieht Ausscheiden als Chance

Dennoch hält Schultz fest: «Die Welt ist gestern nicht untergegangen.» Der Deutsche sieht in der verpassten Qualifikation für eine europäische Gruppenphase auch eine kleine Chance. «Die Conference League hat uns in der letzten Saison wohl auch den einen oder anderen Punkt gekostet.» Dass nun mehr Zeit für Trainings, Teamformung und Erholung sei, könne zu einem Vorteil werden. «Aber auch eine Verpflichtung», fügt der FCB-Coach an.

Auch Sportchef Heiko Vogel will das Quali-Aus zumindest aus finanzieller Sicht nicht überdramatisieren. «Wir budgetieren das internationale Geschäft nicht ein. Die Conference League ist zwar ein schöner Wettbewerb, richtig lukrativ ist sie aber erst ab dem Viertelfinal.» Dass der FCB aber nun auf weitere Spielerverkäufe angewiesen ist, um nicht erneut in finanzielle Schieflage zu geraten, verneint Vogel. «Wir haben ja schon ganz gut verkauft. Nun bestimmen wir Preis und Datum, falls es zu weiteren Wechseln kommen sollte. Aber auf Verkäufe sind wir nicht angewiesen.»

Wie schneidet der FCB in dieser Super-League-Saison ab? Nach der weggefallenen Doppelbelastung winkt der Meistertitel. Platz zwei oder drei ist das absolute Maximum. Der FCB landet irgendwo im Mittelfeld. Die Basler müssen sich wohl gegen unten orientieren.

FCB in Gesprächen mit Spielern

Alle Spieler halten wird der FCB aber dennoch kaum. «Ja, wir haben Angebote für mehrere Spieler auf dem Tisch», bestätigt Vogel. Als mögliche Kandidaten für einen Abgang gelten unter anderem Dan Ndoye (Bologna), Riccardo Calafiori (Milan) und Wouter Burger (Stoke City).

Viel lieber will der Sportchef aber bei den Zugängen noch einmal nachlegen. Dass Spieler nach der verpassten Qualifikation dem FCB nun einen Korb geben, glaubt er nicht. «Die Spieler committen sich zum FC Basel, auch wenn wir nicht international spielen. Es laufen Gespräche, unabhängig vom gestrigen Spiel.» Ganz so attraktiv wie noch vor einigen Monaten und nach dem sensationellen Einzug in den Halbfinal der Conference League ist die Adresse FC Basel nach der verpassten Gruppenphase aber definitiv nicht mehr.