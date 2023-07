Ware im Bus: «Nicht auszudenken, was bei einer Vollbremsung passiert wäre»

Der Leiter der Aus- und Weiterbildungen von Buschauffeuren der Autobus AG fährt am Wochenende regelmässig die Station «Grüssen» in Pratteln an, gleich neben einer Ikea-Filiale. Am Samstag herrscht hier Hochbetrieb. «Dann habe ich auch selbst schon erlebt, dass wirklich grosse Gegenstände in den Bus reingebracht werden, wo ich erst aussteigen musste, um zu schauen, wie wir das Ganze sichern.»