Flughafen Zürich: So schadet das Chaos der Schweiz

Am Flughafen Zürich kommt es zu Spitzenzeiten derzeit zu Chaos . Ausländische Touristinnen und Touristen zeigen sich überrascht: «Bin mir nicht sicher, was am Flughafen Zürich los ist, aber es ist das genaue Gegenteil von Schweizer Effizienz», schreibt ein amerikanischer Twitter-User. Ein britischer Tourist berichtet, dass er für die Einreise in die Schweiz 90 Minuten anstehen musste: «Kein anderer Flughafen, den ich anfliege, ist so.»

«Das ist nicht das Heidiland, das man erwartet»

Für Reputationsexperten Bernhard Bauhofer ist klar: «Solche Erlebnisse bleiben in den Köpfen der Passagiere hängen und können sich negativ auf das Image des Flughafens Zürich auswirken.» Bei ausländischen Touristen oder Umsteigepassagieren könne das sogar das Bild der Schweiz trüben. «Der Flughafen Zürich ist der erste Berührungspunkt mit der Schweiz. Was man hier erlebt, prägt das Gesamterlebnis Schweiz», sagt Bauhofer. Funktionieren hier die Abläufe nicht gut, passe das nicht zum Image von Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, welches die Schweiz hat: «Das ist nicht das Heidiland, das man erwartet.»

Zwar hätten auch Flughäfen im Ausland mit langen Schlangen und chaotischen Zuständen zu kämpfen, in der Schweiz erwarte der Passagier das aber weniger. Wichtig ist laut Bauhofer darum, dass der Flughafen Zürich stark in jene Infrastrukturen investiert, welche die Passagierabfertigung verbessern. «Während das Angebot, wie zum Beispiel Läden oder Restaurants am Flughafen Zürich immer besser wird, wird das effiziente Abwickeln der Passagiere immer schlechter», sagt Bauhofer. Laut dem Flughafen Zürich liegen die langen Wartezeiten an der hohen Anzahl Reisenden und an zu wenig Personal zu Spitzenzeiten.