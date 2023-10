Bakterien-Hotspot: Darum solltest du deine Badematte mehr waschen

Den meisten Menschen ist bewusst, dass sich auf einem Toilettensitz viele Bakterien ansammeln können. Entsprechend regelmässig wird er in den meisten Haushalten geputzt – und ist deswegen gar nicht so dreckig, wie wir oft meinen. Tatsächlich sind es eher die Gegenstände, die wir beim Putzen vernachlässigen, die eine erschreckende Menge an Bakterien ansammeln.