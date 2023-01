Adelboden: Weltcup-Rennen sind weiter gefährdet

Die Arbeiten an der Piste laufen derzeit auf Hochtouren. Doch was sind die grossen Hindernisse bei diesen Wetterbedingungen? Pistenchef Toni Hari klärt auf: «Es geht darum, dass die Schneemasse gefriert und nicht zerrinnt.» Hari weiter: «Es ist nicht einfach, aber man arbeitet dran.» Das Ergebnis werde dann am Samstag präsentiert. «So lange haben wir noch Zeit und wir arbeiten mit allen Tipps und Tricks.»

Klare Nächte als Hilfe

Eine grosse Hilfe wären klare Nächte bis zum Rennen. Derzeit wird nämlich mit einem Wasserbalken gearbeitet und Löcher in die Piste gestochen, damit in der Nacht alles gefrieren kann. «Wir nehmen aber was wir kriegen», so Hari gegenüber 20 Minuten.