Vor 700 Jahren brannte in Gelterkinden die Burg Scheidegg bis auf ihre Grundmauern nieder, nachdem sie erst 100 Jahre zuvor gebaut wurde. In einem aktuellen Post auf Facebook blickt die Archäologie Baselland auf die Grabungen vor 50 Jahren zurück, die Hinweise auf die Umstände der Brandkatastrophe lieferten.

Das Feuer habe sich in der Burg offenbar so schnell ausgebreitet, dass nicht einmal die kostbaren Pferde der Bewohner gerettet werden konnten, steht im Grabungsbericht der Archäologie Baselland. Insgesamt konnte sie bei den Ausgrabungen sieben Pferde-Skelette bergen. Die wertvollen Tiere hatten damals eine Widerristhöhe von nur circa 1.20 bis 1.45 Meter, sie waren also etwa so klein wie die heutigen Ponys.