50 Franken «Bekehrungs-Prämie» – «Nicht einmal für eine Million würde ich mich impfen lassen»

Der Bundesrat will die Impfrate mit einer Offensive steigern.

Der Bundesrat setzt in seiner Impfoffensive auf Anreize.



In Thüringen (D) war die Bratwurst-Kampagne Ende Juli ein Erfolg. Zahlreiche Leute holten sich neben der Impfung auch gleich eine Mahlzeit ab, manche sogar am frühen Morgen. Werden sich die Leute in der Schweiz impfen lassen, wenn sie damit einem Kollegen 50 Franken gutschreiben können und diese eventuell gemeinsam im Restaurant ausgeben können?