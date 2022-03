Plakat-Protest – Ist Marina Ovsiannikova die mutigste Journalistin Russlands?

Die Frau stürmte mit einem Plakat in die Live-Sendung, …

Ihr Anwalt postete am 15. März 2022 ein gemeinsames Selfie auf Telegram. Hier wartete Ovsiannikova in Moskau auf ihren Prozess.

Die russische Journalistin Marina Ovsiannikova protestierte mit einem Anti-Kriegs-Plakat in einer Nachrichtensendung gegen die Militäroffensive in der Ukraine.

Das Hauptquartier des russischen Staatsfernsehens wurde am Montagabend umstellt, der Einsatz von Polizeiautos und gepanzerten Fahrzeugen rund um den Ostankino-Turm war ein klares Zeichen dafür, dass etwas sehr Schlimmes passiert war. Minuten später wurde die Journalistin Marina Ovsiannikova abtransportiert. Ihr Verbrechen: Die 44-Jährige hatte in der Tagesschau «Wremja» des russischen Ersten Kanals ein Transparent in die Kamera gehalten, auf dem stand: «Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Ihr werdet hier belogen. Russen sind gegen Krieg.»