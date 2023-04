Lia Wälti: So reagiert die Nati auf Fussball-Auszeit des Captain

Jetzt legt sie aus gesundheitlichen Gründen eine Pause ein. Doch nicht nur in der Nati.

Wenn die Nati am Dienstag im Testspiel auf Island trifft, ist Captain Lia Wälti nicht dabei. Die 29-Jährige nimmt eine überraschende Fussball-Auszeit bei ihrem Club Arsenal und dem Nationalteam. In einem emotionalen Insta-Post schrieb sie am Karfreitag, dass die letzten Wochen und Monate «aus persönlichen Gründen schwierig, geistig und psychisch anstrengend» gewesen seien.