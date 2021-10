Wintertourismus – Nicht EU-Touristen zahlen 30 Franken für das Schweizer Zertifikat

Auch die Impfquote ist ein Thema. «Ist die Schweiz dann das einzige Land, das wegen der zu tiefen Impfquote in den Skigebieten noch auf eine Zertifikatspflicht angewiesen ist, hält dies viele ausländische Gäste ab», sagt Mitte-Nationalrat Lorenz Hess.

Für die Umwandlung eines ausländischen Zertifikats in ein Schweizer Zertifikat erhebt der Bund eine Gebühr von 30 Franken. «Das ist eine Hürde, die es in anderen Ländern nicht gibt», sagt Schweiz-Tourismus-Sprecher Markus Berger.

Vor einem Jahr blieb der ausländische Wintertourismus aus. Nun hofft die Tourismusbranche auf eine gute Saison. Doch es besteht die Gefahr, dass ein Teil der Gäste durch logistische Hürden abgeschreckt wird. Denn Touristinnen und Touristen von ausserhalb Europas müssen ihr Zertifikat umwandeln, das kostet sie eine Gebühr von 30 Franken. In anderen Ländern fällt diese Gebühr nicht an.

Möglich, dass die 30 Franken nicht der einzige Stolperstein sein werden für Gäste aus Grossbritannien, den USA und weiteren Übersee-Ländern (siehe Box): Der Bund stellt ab 11. Oktober eine zentrale elektronische Antragstelle für Covid-Zertifikate zur Verfügung, um die Kantone zu entlasten. Wie genau der Prozess abläuft, wenn ein ausländischer Tourist oder eine ausländische Touristin ein Schweizer Zertifikat beziehen will, wie lange die Wartezeiten sind, ist jedoch noch ungeklärt. Darüber informiert der Bund demnächst.

Nachteil gegenüber dem Ausland

Die Tourismus-Branche macht sich deswegen Sorgen, wie Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus sagt. «Mit der 30-Franken-Gebühr haben wir eine Hürde, die andere Länder nicht haben.» Es komme jetzt sehr darauf an, wie die Einzelheiten rund um den Zertifikatsbezug geregelt werden. Und man hoffe beim Tourismus natürlich auch, dass der Bundesrat auf den 30-Franken-Entscheid zurückkommt. Das Lobbying läuft.

Nicht nur die Zertifikatspflicht könnte der Schweiz zum Nachteil gereichen. Auch die tiefe Impfquote ist für manche ausländische Gäste womöglich ein Grund, die Schweiz zu meiden. So ruft der Oxford-Wissenschaftler Max Roser auf Twitter dazu auf, die Schweiz zu meiden. Es sei vielleicht sicherer, die Winterferien im Süden Europas zu verbringen, schreibt der Ökonom und Gründer von «Our World in Data», der in Oxford zu Themen wie Klima, Hunger und Armut forscht.