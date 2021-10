Konnte nicht weiterverkauft werden – Nicht exakt geschnitten – halbe Tonne Raclettekäse wartet auf Abnehmer

«Chäs blibt Chäs», sagt Sandra Kissling, Köchin und Inhaberin von Frischer Fritz, einem Lebensmittelgeschäft in Thun, das gegen Foodwaste kämpft. Auch Raclettekäse bleibt Raclettekäse, egal, wie er geschnitten wurde. Da ein Kollege von Kissling, ein Vertreiber von Käse, die Randstücke und diejenigen, die nicht perfekt geschnitten wurden, nicht mehr an die üblichen Abnehmer weiterverkaufen konnte, wären diese fast in der Tonne gelandet. Der Käse wird in quadratischen Blöcken angeliefert und dann in Scheiben geschnitten. «Jedes Randteil und jedes Stück, das nicht perfekt ist, wird aussortiert», sagt Kissling. Da es sich bei der halben Tonne um Gourmetkäse handelt, ist dieser noch spröder als billiger Käse, was zu mehr Abfall bei der Verarbeitung führt.