Kanton Wallis prescht vor - Nicht-geimpfte Schüler dürfen nur noch mit Maske zum Unterricht

Diese Woche hat an vielen Orten in der Schweiz die Schule wieder begonnen. Für Walliser Schülerinnen und Schüler startete n das Gymnasium sowie die Berufsschule jedoch anders als für andere Gymnasiasten und Lehrlinge in der Schweiz: Sie müssen neu in der Schule angeben, ob sie geimpft sind oder nicht . Denn Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen haben die Walliser Behörden besondere Massnahmen getroffen. An den Gymnasien und allen postobligatorischen Schulen wie Berufsschulen gilt neu: Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, wird von der Maskenpflicht auf dem Schulareal befreit. Alle übrigen Schülerinnen und Schüler müssen eine Schutzmaske tragen – und werden dadurch entsprechend gekennzeichnet.