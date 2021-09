Ab 20. September - Nicht-Geimpften droht eine zehntägige Einreisequarantäne

Zwei Varianten stehen in Konsultation – entschieden wird voraussichtlich am 17. September.

Variante 1: Zwei negative Tests

Variante 2: Negativer Test und Quarantäne

Beide Varianten noch in Konsultation

«Lehren aus Sommerferien ziehen»

Selbstverständlich sei zu befürworten, dass einreisende Personen besser getestet werden, sagt auch die SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger. Vor allem die Abschaffung der «nutzlosen» Risikoliste sei zu begrüssen. Jedoch äussert sie harsche Kritik am Zeitplan: «Es ist unverständlich, dass der Bundesrat die Massnahmen an der Grenze erst ab 20. September einführen will und die nutzlose Zertifikatspflicht in unseren Restaurants bereits ab Montag gilt, obwohl klar erwiesen ist, dass vor allem die Reiserückkehrer für die steigenden Zahlen in der Schweiz verantwortlich sind.» An der Grenze einfach abzuwarten, sei «verheerend», sagt Sollberger.