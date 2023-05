USA: «Nicht genügend Beweise» – Airline verliert Beinprothese und zahlt nicht

Koffer war mit «Zerbrechlich»-Sticker gekennzeichnet

Doch von Anfang an: Im Jahr 2020 fliegt Williams, der in St. Louis im Bundesstaat Missouri lebt, von Indianapolis in die Stadt Charlotte. «Das speziell angefertigte Bein habe ich in meinen Koffer gepackt, der auch mit einem «Zerbrechlich»-Aufkleber gekennzeichnet war», sagt Williams gegenüber dem Sender Fox2Now. Den Koffer habe er dann bei einer Mitarbeiterin von American Airlines aufgegeben.