«Nicht jeder CS-Kunde will zur UBS, das ist wie bei GC und dem FCZ»

Ein Wechsel von der CS zu einer anderen Bank ist gar nicht so einfach, wie sich bereits im März zeigte.

Der Finanzbericht beantwortet auch die Frage, ob die Kundschaft der CS ihr Vermögen weiter von der Bank abzieht, wie das zum Beispiel die Ex-Kundin K.* gemacht hat . Konnte die CS, die per 31. März ein Vermögen von rund 1,3 Billionen Franken verwaltete, den Abfluss der Gelder stoppen? Nein, zeigen die Zahlen.

«Besser als befürchtet»

Die Mittelabflüsse betrugen netto 61,2 Milliarden Franken. Damit hat die CS fünf Prozent der Vermögen verloren, die sie im vierten Quartal 2022 noch verwaltete – einen Grossteil davon in der zweiten Märzhälfte.

Rivalität wie bei GC und dem FCZ

«Nicht jeder CS-Kunde will zur UBS, es gibt eine Rivalität wie bei GC und dem FCZ», sagt Kunz. Denn auch das Image der UBS sei bei vielen angeschlagen, zudem werde sie kaum noch als Schweizer Bank wahrgenommen. Viele seien wohl auch einfach genervt über «das ganze Gestürm» über die beiden Grossbanken und darüber, dass der Bundesrat Notrecht anwendete. Darum gingen sie nun lieber zu Regional- und Kantonalbanken.

Aus Protest über die Fusion per Notrecht.

Ich will nicht Teil der neuen UBS sein.

Ich hatte Angst um mein Geld. Ich will nicht Teil der neuen UBS sein. Ich war verunsichert, die Zukunft der Bank ist unklar. Aus Protest über die Fusion per Notrecht. Das Gestürm um die beiden Grossbanken hat mich genervt. Aus einem anderen Grund. Ich bleibe weiter bei der CS. Ich bin bei einer anderen Bank. Ich habe gar kein Bankkonto.

Auch die Unsicherheit rund um die UBS-Übernahme dürfte zu den neuen Geldabflüssen beigetragen haben. Zudem dürfe man nicht unterschätzen, dass viele Menschen in der Schweiz gerne auf Banken in ihrer Region setzten und den Zusammenschluss nun zum Anlass nähmen, ihre Bank zu wechseln.

Schweizer Kunden heben 6,9 Milliarden ab

Die CS merkt in ihrem Bericht an, dass die Abflüsse mittlerweile zwar zurückgegangen seien, eine Trendumkehr habe es bis am 24. April jedoch nicht gegeben. Auch nicht im Schweizer Teil der Bank, wo die Kundinnen und Kunden weitere 6,9 Milliarden Franken abhoben.