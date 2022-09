Zu viele Schweizer wollen nicht mehr in die Armee und wählen stattdessen den Zivildienst. Die vorberatende Kommission will deshalb die Gewissensprüfung wieder einführen.

Die Hürde, keinen Militärdienst leisten zu müssen, sei zu tief, findet die Sicherheitspolitische Kommission (SiK) des Nationalrats. Sie will deshalb wieder eine Gewissensprüfung für den Zivildienst einführen. Der entsprechenden Parlamentarischen Initiative von SVP-Nationalrat Thomas Hurter hat sie mit 16 zu 8 Stimmen klar Folge geleistet. Zudem hat sie einen zweiten Vorstoss überwiesen, der den Zugang zum Zivildienst ebenfalls erschweren will, ohne explizit eine Gewissensprüfung zu verlangen. Eine solche Prüfung wurde erst auf April 2009 abgeschafft. Seither hat die Zahl der Zivildienstgesuche stark zugenommen.

Doch die Vorstösse bedeuten nicht unbedingt ein Zurück zum alten System, wie SiK-Präsident Jakob Büchler vor den Medien in Bern ausführte. Vorstellbar wäre, dass die Begründungen für einen Gewissenskonflikt nur noch stichprobenweise überprüft oder nur noch mündlich beziehungsweise schriftlich dargelegt werden müssten. Laut Büchler wäre auch ein abgestuftes System denkbar, bei dem Personen, die eine Gewissensprüfung abgelegt haben, 1,5-mal so lange Zivildienst leisten müssen, Personen ohne diese Prüfung hingegen 1,8-mal so lange. Derzeit dauert der Zivildienst 1,5-mal solange wie der Militärdienst.

Ständeräte wollen keinen Schnellschuss

Mit ihrem Entscheid stellt sich die nationalrätliche SiK gegen einen Entscheid seiner Schwesterkommission im Ständerat. Diese hatte Mitte August auf Grundlage eines Berichts des Bundesrats weitere Massnahmen verlangt, die den Zivildienst weniger attraktiv machen würden. So sollen beispielsweise Zivildienstleistende analog zum Militärdienst nicht mehr zu Hause übernachten können oder unter Umständen auch mehr als neun Stunden täglich arbeiten müssen. Eine sofortige Gesetzesänderung hält die SiK des Ständerats laut Medienmitteilung für übereilt. Sie würde ohne die nötige Sorgfalt erarbeitet.

Zwar begrüsst die nationalrätliche SiK vom Bundesrat getroffene Sofortmassnahmen, die beispielsweise verhindern sollen, dass Armeeangehörige aus einer Laune heraus während des Dienstes ein Zivildienstgesuch einreichen. Doch solche Massnahmen alleine reichen nicht aus, wie Nationalrat Hurter sagt. Es brauche höhere Hürden. Denn die Kommission sieht angesichts der Zahl von 8500 eingereichten Gesuchen im Jahr 2009 die Allgemeine Wehrpflicht in Frage gestellt. In früheren Jahren waren jeweils rund 1800 Gesuche eingegangen. Hurter sieht durchaus Chancen für die Vorstösse seiner Kommission. Es müsse aber in der ständerätlichen SiK noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Diese behandelt die beiden Parlamentarischen Initiativen am 6. September.

Diskussion um Allgemeine Wehrpflicht

Kommt es tatsächlich zur Ausarbeitung einer erneuten Gewissensprüfung könnte das den Armeegegnern in die Hände spielen. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) sammelt derzeit Unterschriften für die Volksinitiative zur Abschaffung der Allgemeinen Wehrpflicht. «Der Entscheid für die Gewissensprüfung gibt Rückenwind», sagt der grüne Nationalrat Josef Lang, Mitglied der SiK und des GSoA-Vorstands. Er kritisiert, dass die Mehrheit in der Kommission nicht erkennen wolle, dass die Wehrpflicht an sich in der Krise stecke. Tatsächlich befürworten laut einer Umfrage des Westschweizer Magazins «L'Hebdo» von April immer weniger Schweizer die Allgemeine Wehrpflicht. Andere Modelle stehen auch bei Experten zur Diskussion (20 Minuten Online berichtete). Deshalb sieht die Lang die Chancen für die GSoA-Initiativen als intakt an.