25 Personen in Wädenswil verletzt: «Nicht lange labern, sondern laufen» – so wirbt der Feuerlauf-Organisator

Am Tag nach dem Unfall sind die Spuren des Feuerlaufs noch deutlich zu sehen.

Am Dienstagabend haben sich 25 Personen auf der Halbinsel Au Verletzungen zugezogen, 13 davon mussten mit schweren Verletzungen hospitalisiert werden. Der Grund: ein Feuerlauf, bei dem die Teilnehmenden über glühend heisse Kohle laufen (siehe Box). Dabei verbrannten sie sich die Füsse. Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen.

Weniger Theorie, mehr «Spannung»

Ein Feuerlaufangebot ist der Teamevent «Hot Feet», in dem es «zur Sache» geht und «auf Theorie-Themen-Module sowie Action-Trainings-Module» verzichtet wird. Damit gewinne man einiges an Zeit und «vor allem an prickelnder Spannung». Dieser Event sei besonders für alle geeignet, «die nicht lange labern, lernen und sich vorbereiten – sondern zur Sache kommen wollen.» Die Kosten dafür betragen rund 170 Franken pro Person.