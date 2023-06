Pitbull Damen wurden nach süssem Video in Rekordzeit adoptiert

Ein Tierheim der US-Stadt Minneapolis teilte kürzlich ein Video in den sozialen Medien.

In einem Video, das kürzlich veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie die vierjährige Pitbull-Hündin Brenda über eine grosse Trennwand klettert, um auf der anderen Seite Zeit mit ihrer tierischen Freundin Linda (7) zu verbringen. Die 1,5 Meter hohe Betonwand reichte nicht aus, um die beide voneinander zu trennen.

Die britische Zeitung «Daily Mail» berichtete über den Fall: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims seien verwundert gewesen, als sie an einem Tag in der vergangenen Woche die beiden Hunde im selben Zwinger mit wedelndem Schwanz vorfanden. Linda und Brenda seien wohl etwa eine Stunde zusammen gewesen, bevor das Team sie gefunden habe. Anschliessend wurden sie zusammen in einen anderen, grösseren Zwinger gebracht, damit sie beieinander bleiben konnten.