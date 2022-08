Bachelor-Kennys Mutter war fassungslos über seine Kuppelshow-Teilnahme

Zur Person

Kenny Leemann ist der neue Schweizer Bachelor. Aufmerksame Fans der Kuppelshow kennen den Zürcher bereits. 2019 ging er nämlich bei «Die Bachelorette» als Staffelsieger hervor, wo er sich in Andrina Santoro (29) verliebte. Während 14 Monaten waren die beiden in einer Beziehung und wohnten gar zusammen. Doch «aus den Gefühlen wurde Gewohnheit», weshalb sie sich entschieden auseinanderzugehen. Der Rosenkavalier ist 26 Jahre alt, hat Wurzeln in der Schweiz und in der Türkei und beschreibt sich als extrovertiert, humorvoll und authentisch. Seinen Körper hält der angehende Architekt mit viel Sport und vegetarischer Ernährung in Form.