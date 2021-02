Die kanadische Tennisspielerin Genie Bouchard ist nicht mehr Single. Die ehemalige Nummer fünf der Weltrangliste liebt einen Football-Profi, der in der NFL spielt. Mason Rudolph heisst der Glückliche und ist der Backup-Quarterback der Pittsburgh Steelers. Heisst: Die Sport-Welt hat ein neues Traum-Paar. Die Kanadierin machte die Beziehung via Instagram offiziell. Schickten die beiden Turteltäubchen doch aus dem Urlaub am Strand von Cabo San Lucas in Mexiko Liebespostings.