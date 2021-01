Béatrice Léwy (80) wurde am 28. Dezember 2020 als erste Baslerin im kantonalen Imfpzentrum in der Messe Basel gegen Covid-19 geimpft.

1604 Personen wurden alleine am Dienstag in Basel im Impfzentrum bei der Messe gegen Corona immunisiert. Davon haben bereits 636 ihre zweite Dosis erhalten. Insgesamt wurden am Dienstag in Basel-Stadt 9544 geimpfte Personen gezählt, am Mittwoch wird die 10’000-Marke überschritten werden. Basel-Stadt ist im interkantonalen Impfvergleich in der Spitzengruppe.