Schmerikon: Nicht nur das Insekt fing Feuer

Der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen ist am Montag um 21.25 Uhr ein Brand in einem Dachstock eines Einfamilienhauses an der Obstwachsstrasse in Schmerikon SG gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigten die Hausbewohnenden nach jetzigen Erkenntnissen ein Wespennest mittels Wespenvernichtungsspray sowie einem elektrischen Fliegenklatscher zu entfernen.