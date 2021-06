Kommission des Kantons Zürich - Nicht nur die Gastrobranche hat wenig Lust auf das Covid-Zertifikat

1 / 5 In diesen Tagen beziehen immer mehr Menschen im Land das Covid-Zertifikat. Doch wie und wo soll es zum Einsatz kommen? 20min/Matthias Spicher Die Justizdirektorin des Kantons Zürich, Jaqueline Fehr (SP), hat nun eine Kommission damit beauftragt, den Puls möglicher Zertifikats-Kontrolleure zu fühlen. TAMEDIA AG Andrea Buechler, Präsidentin der Ethikkommission des Bundes, leitete die Befragung. URS JAUDAS

Darum gehts Der Kanton Zürich hat zusammen mit Ethikerinnen und Juristen den Puls bei verschiedenen Organisationen gefühlt, die das Covid-Zertifikat künftig nutzen könnten.

Die Ergebnisse zeigen ein geteiltes Bild.

Während sich die Tourismusbranche und die Grossveranstalter auf die neue Möglichkeit freuen, wollen die Gastrobranche und eine Reihe weiterer Institutionen keine Einlasskontrollen.

Rot, Grün und Orange: Nun, da immer mehr Menschen in der Schweiz das Covid-Zertifikat auf ihrem Handy oder in Papierform haben, soll dies in den kommenden Wochen auch in unterschiedlicher Ausprägung in den Einsatz kommen. Die Frage, wo und wie dies geschieht, sorgt noch immer für hitzige Diskussionen. Der Kanton Zürich hat nun ein Gremium aus Ethikerinnen und Juristen beauftragt, Rücksprache mit Vertretern aus verschiedenen Branchen zu halten, wie sie das Covid-Zertifikat sehen.

Befragt wurden unter anderem die Gefängnisse im Kanton, Vertreter der Reise- und Tourismusbranche, aber auch die Religionsgemeinschaften. Die Ergebnisse der Untersuchung hat die «NZZ» nun publiziert.

Wirte prognostizieren kurze Lebensdauer fürs Covid-Zertifikat

Gemeindeversammlungen, Jugendorganisationen oder Schulen: Sie alle wollen das Covid-Zertifikat nicht als Prüfstein zur Teilnahme an ihren Veranstaltungen berücksichtigen. Dies war allerdings auch zu erwarten: Der Bund hat in seiner Strategie für Bereiche des täglichen Lebens – wie etwa den öffentlichen Verkehr – die Stufe Grün eingeführt. In diesen Bereichen soll das Zertifikat nicht über den Zugang entscheiden.

Anders sieht es in der Gastronomie aus. Hier könnten die Wirtinnen und Wirte theoretisch den Einlass kontrollieren. Doch die Branchenvertreter in Zürich sprechen eine klare Sprache: Für sie kommt das Covid-Zertifikat gemäss der Analyse nicht in Frage. Dies auch, weil sie offenbar zuversichtlich sind, dass innerhalb der kommenden Wochen der Grossteil der Bevölkerung geimpft sein wird und die Pandemie sich abschwächt. Im Rest des Landes sieht es ähnlich aus.

Kirchen möchten niemand von der Hochzeitsfeier ausschliessen

Interessant wird es bei denjenigen Branchen und Gesellschaftsteilen, die der Bund der Stufe Orange zugeteilt hat. Solche Aktivitäten sind nicht zwingend für das tägliche Leben notwendig, stellen aber auch keine grenzüberschreitende Aktivitäten oder grössere Menschenansammlungen im Sinne der Stufe Rot dar.

Ganz klar gegen den Einsatz des Zertifikats sind gemäss der Untersuchung die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften im Kanton. Sie können sich nicht vorstellen, so beispielsweise Leute von Hochzeitsfeiern auszusperren. Interessant ist der Fall bei den Haftanstalten: Schon heute gilt keine Quarantänepflicht nach dem Hafturlaub mehr für diejenigen, die nicht geimpft sind. Mit dem Covid-Zertifikat könnte dies noch klarer geregelt werden. Nicht einschränken möchten die Verantwortlichen allerdings das Besuchsrecht.

«Das Covid-Zertifikat ist weder schrecklich noch wunderbar»

Wenig überraschend freut man sich besonders in der Tourismusbranche auf das Zertifikat. Ganz klar für das Zertifikat sind auch die Profisportvereine sowie die Organisatoren von Grossveranstaltungen. Sie versprechen sich mehr Einnahmen, nun, da wieder mehr Menschen an ihre Events kommen dürfen. Etwas differenzierter sehen es die Clubs und Discotheken. Zwar befürworten ihre Branchenvertreter die Möglichkeit, wieder sicher viele Gäste zu begrüssen; sie gehen allerdings davon aus, dass bis zu einem Drittel der Besucherinnen und Besucher das Zertifikat ablehnen würden. Auch bei den Spitälern und Pflegeeinrichtungen im Kanton sieht man Dafür und Dawider. Das Besuchsrecht könnte gerade bei Menschen, die im Sterben liegen, nicht beschränkt werden. Gleichzeitig könnten mit dem Zertifikat aber auch Zugangsberechtigungen gelockert werden.

Die Analyse wurde unter der Leitung der Nationalen Ethikkommission durchgeführt. Deren Präsidentin, Andrea Büchler, resümiert: «Das Covid-Zertifikat ist weder schrecklich noch wunderbar.» Offenbar scheuen sich viele Betriebe und Geschäfte vor dem Einsatz, weil sie denken, sie könnten damit Kundinnen und Kunden vergrämen. Die Unklarheit darob, wie lange das Zertifikat wirklich im Einsatz stehen wird, trägt gemäss der «NZZ» ebenfalls zur Unsicherheit bei.