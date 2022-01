Profi-Zockerinnen - Nicht nur Männersache – Neues Frauen-Team dominiert Gaming-Szene

1 / 7 Dieses neue Frauen-Team bei Team Liquid gehört zu den Top-Spielerinnen und -Spielern. Team Liquid Zuvor kannte man sie in Brasilien als Gamelanders Purple. Sie dominierten lange Zeit die Shooter-Szene zu «Valorant» in Südamerika. Team Liquid Von links nach rechts: Natália “nat1” Meneses, Paula “bstrdd” Naguil, Natália “daiki” Vilela, Paola “drn” Caroline und Ana “naxy” Beatriz. Team Liquid

Darum gehts Team Liquid stockt auf und gründet ein neues Team.

Fünf E-Sportlerinnen aus Brasilien sind die neusten Shooter-Talente.

Im Spiel «Valorant» haben sie bereits Erfolge vorzuweisen.

Sie sollen nun international Wettkämpfe bestreiten.

Team Liquid ist in der E-Sport-Szene ein bekannter Name. Die niederländische Organisation hat sich in allen grossen virtuellen Sportarten einen Namen gemacht. Jetzt wird zum jungen Shooter-Spiel «Valorant» ein neues Team gegründet – komplett aus Frauen. Sie sollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass Profi-Gamen nicht nur ein Männerding ist.

Das ist das erste Team bei Liquid, welches komplett aus weiblichen Mitgliedern besteht. Diese sind keinesfalls nur zur Schau rekrutiert worden. Die fünf Zocker-Frauen waren in Brasilien bereits als Gamelanders Purple bekannt. Dort dominierten sie die Szene und gewannen in Südamerika viele Turniere.

Nicht nur ein Hobby

Die fünf Zockerinnen haben 2021 ganze 13 Siege vorzuweisen – und das nicht nur bei kleinen Turnieren. Unter anderem hatten sie bei den Championship Circuits von «Valorant»-Entwickler Riot Games grossen Erfolg. Sie dominierten dabei nicht nur die Frauen-Ligen: In den Qualifikationen zur offiziellen, weltweit stattfindenden «Valorant» Champions Tour schafften sie es in der männerdominierten Szene in die Top 32.

Steve Arhancet, CEO von Team Liquid, sagt auf Twitter: «Wir sind stolz und begeistert, dieses neue Team aus Brasilien auf die Beine zu stellen. Sie haben hart an ihren Skills gefeilt und sind bereit, der Welt zu zeigen, was sie draufhaben.» In Zukunft wird Team Liquid daher neben ihrer Hauptmannschaft auch in der Frauen-Liga zu «Valorant» präsent sein.

