Katar 2022: Fifa zahlt an der WM so viel Prämien wie noch nie

Wer am 18. Dezember den WM-Pokal in die Höhe stemmen darf, ist im Fussball-Olymp angekommen. Auch finanziell lohnt sich der WM-Titel für Verbände und Spieler sehr.

1 / 3 Nicht nur die berühmte Trophäe gibt es bei der WM zu gewinnen. Auch saftige Prämien winken den Verbänden und Spielern. IMAGO/PA Images Die Prämien der Nati sollen «leistungsbezogener sein», die genauen Zahlen werden aber nicht veröffentlicht. Toto Marti/Blick/freshfocus Haben gut lachen: Kimmich und Co. bekommen vom DFB so hohe Prämien wie noch nie. Pool via REUTERS

Darum gehts

Die 32 besten Nationen der Welt spielen in Katar um den heiss begehrten goldenen WM-Pokal (den WM-Spielplan findest du hier). Eine Trophäe von unschätzbarem Wert für alle Fussballer. Doch wer am 18. Dezember als Sieger des WM-Finals vom Platz gehen wird, kann sich auch über einen schönen Zustupf für die Weihnachtskasse freuen. Für die Spieler, die ihr Geld grösstenteils im Verein verdienen, ist es tatsächlich so etwas wie ein Sackgeld. Für die Verbände handelt es sich aber um eine wichtige Einnahmequelle.

Bei der WM in Katar schüttet die Fifa so viel Geld aus wie nie zuvor. 100 Millionen Franken mehr als noch vor vier Jahren in Russland. Insgesamt 440 Millionen Franken werden an die verschiedenen Verbände fliessen. Bereits die Qualifikation für das Turnier lohnt sich finanziell. 1,5 Millionen Franken erhält jeder Verband, um die Vorbereitungskosten zu kompensieren. Der Weltmeister erhält 42 Millionen Franken, der Vize-Weltmeister immerhin noch 30 Millionen (alle Zahlen findest du unten in der Tabelle).

Die Fifa-Prämien für die 32 Nationalverbände Weltmeister: 42 Millionen Franken

Vize-Weltmeister: 30 Millionen Franken

Platz 3: 27 Millionen Franken

Platz 4: 25 Millionen Franken

Platz 5 bis 8: 68 Millionen Franken (17 Millionen Franken pro Team)

Platz 9 bis 16: 104 Millionen Franken (13 Millionen Franken pro Team)

Platz 17 bis 32: 144 Millionen Franken (9 Millionen Franken pro Team)

Prämien der Nati-Stars nicht bekannt

Die Nationalverbände behalten die Prämien nicht nur für sich. Ein Teil der Einnahmen geht an die Spieler weiter. Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) veröffentlichte im September, was unsere nördlichen Nachbarn bei einem allfälligen WM-Titel kassieren würden. Sollte die Truppe ihren fünften WM-Titel feiern können, würde sie eine Rekordsumme einstreichen.

Pro Spieler hat der DFB seinen Spielern rund 400’000 Franken versprochen. Der Gruppensieg gäbe rund 50’000 Franken, die Viertelfinal-Quali weitere 100’000 Franken. Platz 3 würde noch mit 200’000 Franken vergütet. Und sollte der Final verloren gehen, könnten sich die Spieler mit einer Viertelmillion Franken trösten.

Wie der Schweizer Fussballverband (SFV) seine Spieler finanziell belohnt an der WM, ist nicht bekannt. Der Verband hält sich bedeckt. «Details zu den Prämien kommunizieren wir – wie auch schon in der Vergangenheit – nicht», sagte Adrian Arnold, Medienchef beim SFV, gegenüber 20 Minuten. Dies sei zwischen Verband und Spielern so geregelt.

Andere Länder, andere Sitten

Wie die Nationalspieler von ihren Verbänden bezahlt werden, ist von Land zu Land unterschiedlich. Die meisten Nationen zahlen ihren Spielern Spielprämien und zusätzlich einen Siegbonus. Weiterkommen lohnt sich auch finanziell für die Spieler. Die grossen Nationen setzen auf grosse Bonuszahlungen als zusätzlichen Anreiz. Wir haben die Prämien einiger Nationen für euch rausgesucht.

Die Titelprämien der WM-Favoriten pro Spieler: England: 560’000 Franken

Brasilien: 613’000 Franken

Argentinien: 566’000 Franken

Spanien: 400’000 Franken, 200’000 Franken für Platz 2

Frankreich: 500’000 Franken, 250’000 Franken für Platz 2

Deutschland: 400’000 Franken, 200’000 Franken für Platz 2

Portugal: 350’000 Franken, 150’000 Franken für Platz 2

Niederlande : 425’000 Franken, 250’000 Franken für Platz 2

Belgien: 400’000 Franken, 300’000 Franken für Platz 2

Polen: 500’000 Franken, 400’000 Franken für Platz 2

Die Australier gehen einen anderen Weg, sie zahlen fixe Prämien. Jeder Spieler des 26-Mann-Kaders erhält gemäss der australischen Zeitung «Sidney Morning Herald» von seinem Verband rund 147’000 Franken. Weitere 185’000 Franken, sollte man sich in der Gruppe D durchsetzen. Sollten die «Socceroos» überraschenderweise den WM-Titel nach Down Under holen, würden die Spieler fürstlich belohnt. Eine Million australische Dollar gäbe es. Das sind rund 636’000 Franken. Ein grosser Ansporn für die Aussenseiter.