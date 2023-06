U-Boot «Titan»: Kälte und Sauerstoffmangel könnte für Crew tödlich enden

Da nur sehr wenige U-Boote in Tiefen von 4000 Meter vordringen können, müssen die Retter vor allem auf Tauchroboter setzen.

Nach wie vor suchen die Rettungskräfte im Atlantik fieberhaft nach dem seit Sonntag vermissten U-Boot . Wie die Küstenwache am Donnerstag mitteilte, reiche der Sauerstoff an Bord der «Titan» wohl noch bis 13.08 Uhr mitteleuropäische Zeit.

Retter hoffen auf funktionierende Stromversorgung

Doch ob die fünf Personen an Bord überhaupt noch leben, ist schon Stunden vor Ende der Sauerstoffreserven fraglich. Denn in etwa 4000 Meter Tiefe, wo das U-Boot vermutet wird, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dass die Stromversorgung des U-Bootes weiterhin läuft, ist derweil unwahrscheinlich: Schliesslich startete die Suchaktion am Sonntag, nachdem der Funkkontakt zum Gefährt abgebrochen war.