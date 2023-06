Uran Bislimi: «Nicht nur schöne Reaktionen» – Nati-Neuling spricht über Nationenwechsel

Luganos Uran Bislimi ist mit der Schweizer Nati ins Camp in Locarno eingerückt.

«Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht», betont Uran Bislimi gleich mehrmals gegenüber 20 Minuten. Der 23-Jährige kommt gerade von seinem ersten Training mit der Schweizer A-Nati. «Einige Spieler haben es einfach drauf, die sind in den höchsten Ligen gesetzt, das sieht man ab dem ersten Moment», so Bislimi. Schwingt da auch Ehrfurcht mit? Der Mittelfeldspieler des FC Lugano: «Klar, es ist viel Qualität auf dem Platz, aber ich versuche, mich anzupassen und mit dem Team zu harmonieren.»