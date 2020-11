Mann wird zum vierten Mal vermisst«Nicht schön, dass man sich ständig Sorgen um ihn machen muss»

Der 58-jährige B.F.* aus Birsfelden wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Er ist nunmehr zum vierten Mal in diesem Jahr verschwunden.

Am Sonntag hat die Kantonspolizei Basel-Landschaft den 58-jährigen B.F.* aus Birsfelden als vermisst gemeldet, der nunmehr zum vierten Mal in diesem Jahr verschwunden ist. Die Regelmässigkeit, mit der der Gesuchte von der Baselbieter Polizei öffentlichkeitswirksam als vermisst gemeldet wird, ist auffällig. Viele in der Region kennen den Mann mittlerweile. «Schon wieder», heisst es mehrfach unter dem aktuellen Facebook-Post.