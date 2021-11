Arsène Wenger wollte nicht Nati-Trainer werden: «Nicht Schweizer genug»

Zuletzt wurde bekannt, dass Arsène Wenger während seiner Trainerlaufbahn einige Offerten namhafter Clubs ablehnte. So verriet der Elsässer in der Dokumentation «Arsène Wenger: Invincible», die am 11. November offiziell erschien: «Ich hätte die französische Nationalmannschaft übernehmen und zwei oder dreimal auch englischer Nationaltrainer werden können. Real Madrid habe ich zweimal abgesagt.» Auch Italiens Rekordmeister Juve und Paris Saint-Germain habe er jeweils einen Korb gegeben. «Und sogar auch Manchester United», so Wenger.