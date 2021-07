Bewerbungsappell an Studierende : «Nicht sicher, dass nach den Ferien alle Klassen mit Lehrer starten können»

In einer E-Mail an alle Studierenden ruft der Kanton Bern dazu auf, sich auf offene Lehrerstellen zu bewerben.

Dass ein solcher Appell über den allgemeinen Verteiler gleich an alle Studierenden verschickt werde, und nicht etwa nur an jene der Pädagogischen Hochschule, sei ungewöhnlich, meint ein Angestellter der Universität Bern, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. «Über diesen Kanal werden in der Regel zentrale Informationen verschickt, die alle Studierenden betreffen, etwa zu Berufsberatung oder diversen Veranstaltungen», sagt der Mann, der in Teilzeit an einem Forschungsprojekt arbeitet. Für einen Doktoranden der Rechtswissenschaften etwa, meint er, komme eine Lehrerstelle wohl kaum in Frage. «Das Vorgehen des Kantons wirkt auf mich wie eine Verzweiflungstat.»