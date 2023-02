Riesen-Ärger in Basel: «Nicht strafbar» – deutsche Schiri-Experten äussern sich zum FCB-Hands 

Der FC Basel kassiert in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich gegen Servette.

Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit im Joggeli, der FC Basel drehte das Spiel nach einer massiven Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zur 2:1-Führung. Doch dann schritt Sascha Kever, der Videoschiedsrichter (VAR) in Volketswil, ein. Die Entscheidung von Schiedsrichter Sandro Schärer nach der Sichtung der Bilder: Handspiel durch Fabian Frei und Penalty für Servette. Chris Bedia verwandelte zum 2:2-Schlussstand.

Der vermeintliche Hands-Täter und FCB-Captain Fabian Frei war ausser sich, beschwerte sich derart heftig, dass er mit Gelb-Rot noch vom Platz gestellt wurde. Bei den Fans in den sozialen Medien herrscht Fassungslosigkeit: «Aus zehn Zentimeter abgelenkt und am Oberarm getroffen. Wie kann das ein Penalty sein?», ist der Tenor. Pascal Erlacher, Schiri-Experte bei blue, meinte dazu: «Ich verstehe den Frust, aber der Schiedsrichter muss die Regeln so umsetzen.»