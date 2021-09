Manchester-Trainer Solskjaer - «Nicht unmöglich ohne ihn» – sitzt Ronaldo gegen YB nur auf der Bank?

Am Dienstagabend trifft YB in der Champions League auf Manchester United.

Geht die Ronaldo-Mania nun am Dienstag im Berner Wankdorf weiter? Ausgerechnet gegen YB dürfte der 36-Jährige wohl zu Beginn nur auf der Bank sitzen. «Es ist nicht unmöglich, auf Ronaldo zu verzichten», liess United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer vor dem Champions-League-Duell durchblicken. Ronaldo müsse seine Spielzeit verwalten, auch wenn ihn die Fans gerne in jedem Spiel sehen würden.

Solskjaer lobt Aebischer

Besonders angetan scheint Solskjaer von Michel Aebischer zu sein: «Ich habe das Spiel der Schweiz gegen Italien verfolgt. Ich habe das Gefühl, er rennt in jedem Spiel 50 Kilometer.» Die Schweiz habe viele sehr gute Spieler, einige davon würden am Dienstag auf dem Platz stehen. Angesprochen auf den Kunstrasen meint der United-Trainer: «Das ist schon ein Vorteil für YB, aber wir sollten damit klarkommen.»

Manchester in Topform

Das hoffen auch die Fans von Manchester United. In der letzten Jahren bekleckerten sich die Red Devils in der Champions League nicht gerade mit Ruhm. Weiter als zweimal bis ins Viertelfinal ging es in den letzten sieben Jahren nie. In der vergangenen Saison scheiterte man bereits in der Gruppenphase.