Kinder klettern auf 3000er

«Nicht vergleichbar mit Normalsterblichen»

Jackson (3) und Freya (7) sind mit ihren Eltern auf den 3308 Meter hohen Bündner Berg Piz Badile gestiegen. Der Bündner Bergführer David Hefti sagt, was an der Tour besonders ist – und dem Vater der Kinder.

Das Klettern wurde ihm in die Wiege gelegt: Der dreijährige Jackson bestieg am 25.Juli den 3308 Meter hohen Bündner Berg Piz Badile, zusammen mit seiner Schwester Freya (7) und ihren Eltern. Die Freude am Berg kommt nicht von ungefähr: Vater Leo Houlding ist ein weltberühmter Alpinist. Der Brite führt rund um den Globus Expeditionen durch und wirkt bei Abenteuer-Dokumentationen und Serien mit.