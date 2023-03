Kreuzlingen: Am Friedhof verschwinden Gegenstände

In diesem Gemeinschaftsgrab liegt die Mutter von Claudia Hoehmann (66).

Claudia Hoehmann (66) aus Kreuzlingen TG ist entsetzt, als sie am Gemeinschaftsgrab, wo ihre Mutter liegt, eine Kerze in eine Marmorlaterne legen will. Die Marmorlaterne steht nämlich gar nicht mehr da. «Das ist nicht das erste Mal, dass etwas entwendet wird», sagt sie. Schon vor einem halben Jahr geschah es zum ersten Mal. Ein Rosenthal-Engel war plötzlich verschwunden.